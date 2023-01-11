سیاسة

حيدر اللامي: زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد كانت "ناجحة"

مؤكداً أن "نتائجها ستكون لمصلحة العراق والعملية السياسية في البلاد"
author_image أحمد حاجي
القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي
القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي
العراق القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي زيارة بغداد مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، مساء الأربعاء، أن زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى بغداد كانت ناجحة.

وقال حيدر اللامي في مقابلةٍ مع كوردستان 24، إن "زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد كانت ناجحة"، مشيراً إلى أن "دولة القانون ستلتزم بالاتفاق الموقع بين أربيل وبغداد وفقاً لما نص عليه الدستور".

وأضاف أن "الزيارة ناقشت عدداً من القضايا والملفات"، مؤكداً أن "نتائجها ستكون لمصلحة العراق والعملية السياسية في البلاد".

وتابع "البعض يعتقد أن مباحثات رئيس حكومة إقليم كوردستان تناولت القضايا والملفات العالقة بين أربيل وبغداد فقط"، مؤكداً أنها "تمحورت كذلك حول جملة من القضايا والملفات من بينها العراقية والعلاقة مع دول الجوار".

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 11 كانون الثاني (يناير) 2023، إلى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

وكان في استقبال مسرور بارزاني، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وعدد من الشخصيات الحكومية الرفيعة.

وهذه ثالث زيارة يجريها مسرور بارزاني إلى بغداد منذ أن تولى رئاسة التشكيلة الوزارية التاسعة، وأول زيارة بعد تسنم السوداني منصب رئاسة الوزراء.

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