أغلب النازحين في كركوك يعانون مشاكل نفسية

أربيل (كوردستان24)- كشفت دراسة أجرتها منظمة الهجرة الدولية أن 85 بالمئة من النازحين الذين رجعوا الى كركوك يعانون مشاكل نفسية .

منظمة الهجرة الدولية وفي بحثها الميداني في محافظة كركوك ألتقت 225 عائلة من مناطق داقوق ، حويجة ، زاب ، والقرى والمناطق المحيطة بها ، وأشارت المنظمة أن 85 % من النازحين العائدين يعانون مشاكل نفسية .

وأرجعت المنظمة أسباب اصابة النازحين بهذه المشاكل لعدم وجود الخدمات في مناطقهم والتجارب القاسية التي عاشوها قبل وأثناء وبعد فترة النزوح وفقدانهم لاحد أفراد العائلة أثناء الحرب .