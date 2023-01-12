مجتمع

أغلب النازحين في كركوك يعانون مشاكل نفسية

author_image Kurdistan24 اربیل
مدينة كركوك
مدينة كركوك
کوردستان

أربيل (كوردستان24)- كشفت دراسة أجرتها منظمة الهجرة الدولية أن 85 بالمئة من النازحين الذين رجعوا الى كركوك يعانون مشاكل نفسية .

منظمة الهجرة الدولية وفي بحثها الميداني في محافظة كركوك ألتقت 225 عائلة من مناطق داقوق ، حويجة ، زاب ، والقرى والمناطق المحيطة بها ، وأشارت المنظمة أن 85 % من النازحين العائدين يعانون مشاكل نفسية .

وأرجعت المنظمة أسباب اصابة النازحين بهذه المشاكل لعدم وجود الخدمات في مناطقهم والتجارب القاسية التي عاشوها قبل وأثناء وبعد فترة النزوح وفقدانهم لاحد أفراد العائلة أثناء الحرب .

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