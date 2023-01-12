صحة وبیئة

أنواء كوردستان تتوقع موجة أمطار بدءا من يوم الجمعة

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية الانواء المطر اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، تساقط الأمطار في عدة مناطق في الإقليم، بدءا من يوم غد الجمعة.

وأفاد بيان للمديرية، بأن حالة الطقس اليوم الخميس، ستبقى غائمة.

وتوقعت مديرية الأنواء أن يتحول الطقس الى غائم كليا يوم غد الجمعة، خصوصا في المناطق الجبلية، مع احتمال بهطول الأمطار في وقت متأخر من الليل.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة كالتالي: أربيل 14 درجة مئوية، السليمانية 10 درجة، دهوك 11، كركوك 15، حلبجة 10، زاخو 12 درجة، سوران 9 درجات، كرميان 15 درجة مئوية.

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