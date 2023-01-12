مقتل لواء في الجيش السوري بقصف تركي

أربيل (كوردستان24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الخميس، ان استهداف القوات التركية بالقذائف لمواقع خاضعة لسيطرة الجيش السوري الحكومي والقوات الكوردية، اسفر عن مقتل ضابط برتبة لواء متأثرا بإصابته.

وقال المرصد ومقره بريطانيا، ان القصف التركي لقرية مياسة بريف عفرين شمال غرب حلب، أسفر عن مقتل لسقوط 4 جرحى من قوات النظام بينهم 3 ضباط.

وفي الثامن من الشهر الجاري، قُتل ما لايقل عن 6 جنود، -أكد المرصد مقتل 4 منهم- جراء اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الأسد من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور تل جيجان وعبلة، بريف حلب الشرقي، إثر هجوم للفصائل على مواقع للقوات السورية هناك، في إطار التصعيد المتواصل من قبل الفصائل، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري.