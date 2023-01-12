سیاسة

البرلمان يحدد السبت المقبل موعدا لاستئناف جلسات مجلس النواب

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بناية مجلس النواب العراقي
بناية مجلس النواب العراقي
العراق العراق مجلس النواب العراق برلمان العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس النواب، اليوم الخميس 12 كانون الثاني 2023عن جدول اعمال أولى جلسات العام الجديد السبت المقبل. وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان، ان "جدول اعمال الجلسة يتضمن التصويت على النواب الجدد في اللجان النيابية الدائمة والقراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، فضلا عن مناقشة مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار للصناعي للقطاعين الخاص والمختلط، ضمن جدول اعمال جلسة البرلمان".وأضاف، انه "من المؤمل عقد جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل في الساعة الحادية عشر صباحاً. 

جدول أعمال الجلسة
جدول أعمال الجلسة

 

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