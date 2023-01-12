سیاسة

اليابان تكشف عن قيمة القروض التي منحتها للعراق منذ عام 2003

وأكد أن "تطوير مصفى البصرة هو أكبر المشاريع التي تقوم بها اليابان في العراق"
author_image أحمد حاجي
اليابان تكشف عن قيمة القروض التي منحتها للعراق منذ عام 2003
اليابان تكشف عن قيمة القروض التي منحتها للعراق منذ عام 2003
العراق القروض السفارة اليابانية بغداد الحكومة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أحصت السفارة اليابانية في بغداد، اليوم الخميس، قيمة القروض التي دعمت بها بلادها مشاريع العراق منذ عام 2003.‌

وقال القائم بأعمال السفارة اليابانية ماساموتو كينيتشي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "‏العراق واليابان يتمتعان بعلاقات تجارية جيدة جداً ‏منذ السبعينيات". 

وأضاف، أنه "بعد 2003 تطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين ونفَّذت اليابان العديد من المشاريع ودعمت الحكومة وقدَّمت العديد من القروض بقيمة 9 مليارات دولار"، مبيناً أن "اهتمامنا وتركيرنا كان على عدة قطاعات أهمها الكهرباء والنفط والمياه".

وأكد أن "تطوير مصفى البصرة هو أكبر المشاريع التي تقوم بها اليابان في العراق"، لافتاً "إننا وبالتعاون مع الحكومة العراقية سننفذ مشاريع مستقبلية أخرى".

وذكر أن "الشركات اليابانية نشطة في العراق وبعضها يعمل بموجب مساعدات يابانية منفردة".

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