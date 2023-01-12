وفد برلماني أوروبي يزور العراق وإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- كشفت رئيسة البعثة الأوروبية لتعزيز العلاقات مع العراق سارا سكايتيدال، اليوم الخميس، أن وفداً برلمانياً أوروبياً سيزور العراق وإقليم كوردستان.

وقالت سارا سكايتيدال في تصريحٍ لكوردستان 24، "من المقرر أن يجري وفد برلماني أوروبي زيارةً إلى العراق، ويتفقد قوات التحالف الدولي في البلاد، ويعقد مباحثات ثنائية مع القوى السياسية العراقية".

وأضافت "بدايةً سنجتمع في بغداد مع أعضاء مجلس النواب العراقي، ومن ثم سنزور أربيل والموصل".

وتابعت "نهدف من خلال الزيارة إلى زيادة التنسيق وتعزيز العلاقات مع مجلس النواب العراقي، وذلك من خلال تطوير العمل البرلماني".

وأكدت أن "الوفد سيزور أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وسيتفقد قوات التحالف الدولي، ومن ثم سيزور الموصل لتأكيد دعم البرلمان الأوروبي للمكونات في المدينة".