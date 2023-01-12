سیاسة

وفد برلماني أوروبي يزور العراق وإقليم كوردستان

وتابعت "نهدف من خلال الزيارة إلى زيادة التنسيق وتعزيز العلاقات مع مجلس النواب العراقي"
author_image أحمد حاجي
رئيسة البعثة الأوروبية لتعزيز العلاقات مع العراق سارا سكايتيدال
رئيسة البعثة الأوروبية لتعزيز العلاقات مع العراق سارا سكايتيدال
کوردستان وفد برلماني أوروبي زيارة تعزيز التعاون بغداد أربيل

أربيل (كوردستان 24)- كشفت رئيسة البعثة الأوروبية لتعزيز العلاقات مع العراق سارا سكايتيدال، اليوم الخميس، أن وفداً برلمانياً أوروبياً سيزور العراق وإقليم كوردستان.

وقالت سارا سكايتيدال في تصريحٍ لكوردستان 24، "من المقرر أن يجري وفد برلماني أوروبي زيارةً إلى العراق، ويتفقد قوات التحالف الدولي في البلاد، ويعقد مباحثات ثنائية مع القوى السياسية العراقية".

وأضافت "بدايةً سنجتمع في بغداد مع أعضاء مجلس النواب العراقي، ومن ثم سنزور أربيل والموصل".

وتابعت "نهدف من خلال الزيارة إلى زيادة التنسيق وتعزيز العلاقات مع مجلس النواب العراقي، وذلك من خلال تطوير العمل البرلماني".

وأكدت أن "الوفد سيزور أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وسيتفقد قوات التحالف الدولي، ومن ثم سيزور الموصل لتأكيد دعم البرلمان الأوروبي للمكونات في المدينة".

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف