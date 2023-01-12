قيادي في الديمقراطي الكوردستاني: قريباً سنعود إلى كركوك.. ونقدم الخدمات لأهلها

أربيل (كوردستان 24)- ‌كشف مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك محمد كمال، اليوم الخميس، عن عودتهم القريبة إلى المحافظة.

وانتخب محمد كمال خلال أعمال المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك، مسؤولاً للفرع الثالث للحزب في كركوك، عوضاً عن المسؤول السابق محمد خورشيد.

وقال محمد كمال في تصريح لكوردستان 24، "بتوجيه من الرئيس بارزاني سأباشر العمل مطلع الأسبوع المقبل مسؤولاً للفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك".

وأضاف المسؤول الحزبي الجديد في الديمقراطي الكوردستاني "أننا سنعود إلى المحافظة، وسنستمر في تقديم الخدمات لأهلها".

وشغل محمد كمال منصب مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك من عام 2010 إلى 2017، وكان رئيساً لقائمة الأخوة في مجلس محافظة كركوك.

وتشهد كركوك وضعاً غير طبيعي منذ سيطرة القوات العراقية على المدينة إثر مشاركتها القوية في الاستفتاء الذي أجراه إقليم كوردستان في أيلول سبتمبر 2017، وردت بغداد بعنف وسيطرت على المدينة وباقي المناطق المتنازع عليها.

وتعد المحافظة، المتنوعة قومياً وإثنياً، واحدة من أبرز مناطق النزاع بين بغداد وأربيل، وكان يفترض البت في مصيرها على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن مصيرها استناداً للمادة 140 الدستورية، إلا أن ذلك لم ينفذ لغاية الآن.