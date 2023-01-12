الأعرجي: العراق يتبنى سياسة الابتعاد عن المحاور.. ويهدف لبناء شراكات حقيقية مع الدول الصديقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن العراق يتبنى سياسة الابتعاد عن المحاور، ويهدف لبناء شراكات حقيقية مع الدول الصديقة.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "الأعرجي استقبل في مكتبه، اليوم الخميس، السفير الروماني في بغداد رادو أوكتافيان دوبري، وبحث مستشار الأمن القومي مع السفير الروماني، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين العراق ورومانيا، في المجالات التي تخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

وقال الأعرجي للسفير الروماني، بحسب البيان إن "الحكومة العراقية تتبنى سياسة الابتعاد عن المحاور وتسعى إلى شراكات حقيقية مع الدول التي وقفت إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب"، مشيراً إلى أن "وجود رومانيا ضمن حلف الناتو ومساعدتها للعراق هو تأكيد على المشتركات التي تجمع البلدين".

وبين أن "التعاون بين البلدين في الأمن وتبادل المعلومات مهم لأمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن "داعش الإرهابي ما زال يشكل خطراً على المنطقة والعالم، ولا بد من تعاون الجميع للقضاء عليه".

وختم الأعرجي بأن "العراق بلد ذو سيادة ويرفض أن يكون مع طرف ضد آخر، وأن من حقه الابتعاد عن ساحة الصراع والتفكير بمصالحه"، مؤكداً أن "العراق بلد متعدد الأعراق والأديان، ويريد أن يكون منطقة اطمئنان للجميع".