أحمد برواري: وفد برلماني أوروبي سيجري زيارة مهمة إلى إقليم كوردستان والعراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد سفير العراق لدى الاتحاد الأوروبي أحمد برواري، اليوم الخميس، أن وفداً برلمانياً أوروبياً سيجري زيارة مهمة في القريب العاجل إلى إقليم كوردستان والعراق.

وقال أحمد برواري في تصريح لكوردستان 24، "بالتعاون مع ممثلية إقليم كوردستان في أوروبا، عقدنا اليوم الخميس، اجتماعاً مهماً مع بعثة البرلمان الأوروبي لتعزيز العلاقات مع العراق".

وأضاف برواري "شرحنا خلال الاجتماع للوفد البرلماني الأوروبي عمل برنامج حكومة السوداني، وكذلك عبرنا عن شكرنا للاتحاد الأوروبي لمشاركته الفاعلة في الإشراف على الانتخابات النيابية الأخيرة في العراق".

وأكد أن "الزيارة المرتقبة للوفد البرلماني الأوروبي إلى إقليم كوردستان والعراق مهمة"، مبيناً أن "هدفها هو تقييم العملية السياسية في العراق، وتنظيم سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه إقليم كوردستان والعراق".

وشدد برواري على "أهمية التنسيق بين ممثليات إقليم كوردستان والعراق في أوروبا"، داعياً "أربيل وبغداد إلى المُضي قُدماً في تفاهماتهما الثنائية لمصلحة المواطنين العراقيين".

وتابع السفير العراقي لدى أوروبا أن "هناك لقاء آخر قريب لنا مع بعثة البرلمان الأوروبي، لكن لا نستطيع أن نحدد موعده، هل سيكون بعد زيارة الوفد إلى إقليم كوردستان والعراق أم بعد عودته".

من جانبها كشفت رئيسة البعثة الأوروبية لتعزيز العلاقات مع العراق سارا سكايتيدال، اليوم الخميس، أن وفداً برلمانياً أوروبياً سيزور العراق وإقليم كوردستان.

وقالت سارا سكايتيدال في تصريحٍ لكوردستان 24، "من المقرر أن يجري وفد برلماني أوروبي زيارةً إلى العراق، ويتفقد قوات التحالف الدولي في البلاد، ويعقد مباحثات ثنائية مع القوى السياسية العراقية".

وأضافت "بدايةً سنجتمع في بغداد مع أعضاء مجلس النواب العراقي، ومن ثم سنزور أربيل والموصل".

وتابعت "نهدف من خلال الزيارة إلى زيادة التنسيق وتعزيز العلاقات مع مجلس النواب العراقي، وذلك من خلال تطوير العمل البرلماني".

وأكدت أن "الوفد سيزور أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وسيتفقد قوات التحالف الدولي، ومن ثم سيزور الموصل لتأكيد دعم البرلمان الأوروبي للمكونات في المدينة".