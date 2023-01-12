بعد زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد.. الحكومة الاتحادية ترسل 50 مليون لتر من النفط الأبيض إلى كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أرسلت الحكومة الاتحادية اليوم الخميس أول وجبة من النفط الأبيض إلى إقليم كوردستان، وذلك بعد يوم من زيارة أجراها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى بغداد.

وقالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، "بعد الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مع وفدٍ مرافق إلى بغداد، والتي ناقشت عدة مواضيع وقضايا، تم إرسال وجبة من النفط الأبيض إلى كوردستان".

وتابعت الوزارة "تم تخصيص 50 مليون لترٍ من النفط الأبيض لإقليم كوردستان، حيث كان سعر اللتر الواحد 750 دينار عراقي، إلا أن رئيس حكومة الإقليم دعا خلال الزيارة إلى خفض سعره للمواطنين".

وأكد البيان أنه "بناءً على طلب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وافقت الحكومة الاتحادية على تسعير اللتر الواحد بـ 500 دينار عراقي".

وشدد البيان على أن "الكميات التي أرسلتها الحكومة الاتحادية ستوزع على مختلف المحافظات والإدارات المستقلة في إقليم كوردستان بنفس السعر الذي تم تأمينه".