سیاسة

بعد زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد.. الحكومة الاتحادية ترسل 50 مليون لتر من النفط الأبيض إلى كوردستان

وشدد البيان على أن "الكميات التي أرسلتها الحكومة الاتحادية ستوزع على مختلف المحافظات والإدارات المستقلة في إقليم كوردستان بنفس السعر الذي تم تأمينه"
author_image أحمد حاجي
النفط الأبيض
النفط الأبيض
کوردستان النفط الأبيض وزارة الثروات الطبيعية زيارة مسرور بارزاني إلى بغداد الحكومة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- أرسلت الحكومة الاتحادية اليوم الخميس أول وجبة من النفط الأبيض إلى إقليم كوردستان، وذلك بعد يوم من زيارة أجراها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى بغداد.

وقالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، "بعد الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مع وفدٍ مرافق إلى بغداد، والتي ناقشت عدة مواضيع وقضايا، تم إرسال وجبة من النفط الأبيض إلى كوردستان".

وتابعت الوزارة "تم تخصيص 50 مليون لترٍ من النفط الأبيض لإقليم كوردستان، حيث كان سعر اللتر الواحد 750 دينار عراقي، إلا أن رئيس حكومة الإقليم دعا خلال الزيارة إلى خفض سعره للمواطنين".

وأكد البيان أنه "بناءً على طلب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وافقت الحكومة الاتحادية على تسعير اللتر الواحد بـ 500 دينار عراقي".

وشدد البيان على أن "الكميات التي أرسلتها الحكومة الاتحادية ستوزع على مختلف المحافظات والإدارات المستقلة في إقليم كوردستان بنفس السعر الذي تم تأمينه".

 

 

 

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف