مؤسسة الألغام تُطهّر مئات آلاف الأمتار من الأراضي من الألغام وتعيدها لاصحابها في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- تمكنت المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان، من تطهير 736 ألفا و195 مترا مربعا من الأراضي وإعادتها إلى أصحابها في الإقليم العام الماضي.

وبحسب إحصاءات المؤسسة، فإن الأراضي التي تم تطهيرها على الشكل التالي: 211 ألف و611 مترا مربعا في حدود محافظة أربيل، وتم تطهيرها من قبل المديرية العامة لشؤون الألغام في أربيل، و198 ألفا و632 مترا مربعا في حدود محافظة السليمانية، وتم تطهيرها من قبل المديرية العامة لشؤون الألغام في السليمانية.

كما تم تطهير 221 ألفا 947 مترا مربعا في حدود محافظة دهوك، من قبل المديرية العامة لشؤون الألغام في دهوك. و104 آلاف متر مربع في حدود إدارة كرميان المستقلة، وتم تطهيرها من قبل المديرية العامة لشؤون الألغام في إدارة كرميان المستقلة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي التي تم تطهيرها من قبل المؤسسة العامة لشؤون الألغام 736195 مترا مربعا، كما طهرت المنظمات المختصة برفع الألغام 962157 مترا مربعا، ليصل ما تم تطهيره بالكامل الى مليون و698 ألفا و352 مترا مربعا.

وأولت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في إطار المؤسسة العامة لشؤون للألغام اهتماما كبيرا بتطهير الأراضي الملوثة بالألغام والمتفجرات.

وتأسست مؤسسة شؤون الألغام عام 2007 لمساعدة حكومة إقليم كوردستان في جهود إزالة الألغام وتطهير الأراضي وتجنيب المواطنين من أخطارها.

وقضى العديد من المزارعين والقرويين بعد أن زرع النظام السابق آلاف الألغام على الحدود طيلة السنوات التي أعقبت الحرب العراقية الإيرانية وخلال حملات التطهير والقمع ضد مواطني الإقليم.

وبعد عام 1991، ساهمت العديد من المنظمات المحلية والدولية المعنية بالألغام في تطهير الحدود العراقية الإيرانية من المتفجرات.

ولا تزال مساحات واسعة من الأراضي في إقليم كوردستان تحوي على الغام غير منفلقة.