اقتصاد

أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 6 بالمئة

author_image سوار أحمد
العالم الأسعار النفط المكاسب

أربيل (كوردستان24)- تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب بأكثر من 6 بالمئة هذا الأسبوع على خلفية مؤشرات قوية على نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أقل حدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.2 بالمئة إلى 83.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 78.27 دولار.

وقفز برنت 6.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.2 بالمئة، معوضين معظم خسائر الأسبوع السابق.

وذكر محللون أن مشتريات الخام الصينية الأخيرة وانتعاش حركة السير على الطرق، عززت الثقة في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد معاودة الصين فتح حدودها وتخفيفها قيود "كوفيد-19" بعد احتجاجات العام الماضي.

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