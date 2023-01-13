ستوكهولم ترفض تسليم مطلوبين وأنقرة تلغي زيارة مسؤول سويدي لتركيا

أربيل (كوردستان24)- ألغى رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، زيارة كانت مقررة لنظيره السويدي، أندرياس نورلين، للعاصمة التركية أنقرة، في 17 كانون الثاني/يناير الجاري، في أعقاب مسيرة للكورد، مناهضة للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في ستوكهولم.

وأوردت شبكة "تي آر تي" التركية الرسمية أنّ "شنطوب ألغى زيارة نورلين لتركيا، ردّاً على استفزازات أنصار المنظمات الإرهابية في ستوكهولم"، وفق الشبكة التركية.

وأفادت وكالة الأنباء السويدية من جهتها، يوم الخميس، بأنّ الحكومة لن تسلّم أربعة أشخاص تطالب تركيا بتسليمهم إليها بذريعة صلتهم برجل الدين التركي المقيم بالولايات المتحدة، فتح الله غولن، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في عام 2016.

وكانت طلبات التسليم قُدِّمت في عامَي 2019 و2020، قبل أن توقّع السويد وفنلندا اتفاقية ثلاثية مع تركيا، تهدف إلى تخطّي أوجه الاعتراض لدى أنقرة على انضمام الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي.

وقالت الوكالة إنّ المحكمة العليا في السويد قررت، الصيف الماضي، عدم جواز تسليم الأشخاص الأربعة، على نحو لا يدع للحكومة أيّ خيار آخر سوى الامتثال لقرار المحكمة.