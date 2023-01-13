قصف صاروخي يستهدف حقل غاز في محافظة السليمانية

أربيل (كوردستان24)- افاد مصدر أمني اليوم الجمعة، بتعرض حقل غاز كورمور في مدينة جمجال بمحافظة السليمانية، لقصف بصاروخ كاتيوشا.

وقال المصدر لكوردستان24، إن صاروخ كاتيوشا سقط بالقرب من الحقل الغازي، ولم يتسبب بأي اضرار.

وقال رئيس بلدية جمجمال راماك رمضان، لكوردستان24، ان "نوع الانفجار ليس معروفا بعد، ولكن سُمع صوت القصف ولم يتم تسجيل أي اضرار حتى الآن".

ويُعد حقل كورمور من أكبر حقول الغاز في إقليم كوردستان لتزويد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى تأمين حاجة السكان من الغاز للطبخ والتدفئة.

وتعمل في الحقل شركتا "دانة غاز" و"الهلال" الإماراتيتين، الذي تعرض لاستهدافات متكررة.

وفي العام الماضي، تم إطلاق خمسة صواريخ على حقل غاز كورمور، ويعد هذا أول قصف للحقل الغازي خلال العام الجديد.