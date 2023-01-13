الآلاف يتوافدون لأداء الصلاة الموحدة وممثل الصدر يؤكد: علاقتنا مع كوردستان "قوية جدا"

أربيل (كوردستان24)- يتوافد الآلاف من أنصار التيار الصدري، لإقامة صلاة جمعة موحدة في بغداد وجميع المحافظات، وذلك في وقت أكد فيه ممثل التيار الصدري، إبراهيم الجابري، ان علاقات التيار مع إقليم كوردستان "قوية جدا".

وتأتي هذه الصلاة الموحدة، تزامنا مـع "الـولادة المباركة لمولاتنـا الزهراء (عليها السلام)"، وذلك بحسب بيان للتيار الصدري في وقت سابق.

وقال الجابري لكوردستان 24، ان الهدف من هذه الصلاة ليس سياسيا، مشيرا في الوقت نفسه ان علاقات التيار الصدري مع إقليم كوردستان "قوية جدا".

وجاء في وثيقة سابقة للتيار "بمناسبة الذكرى السنوية للفتح المبين واللسـان الناطق باسـم الله ورسـوله واميـر المـؤمنين، تقرر أقامـة صـلاة الجمعة المباركـة فـي عمـوم الـعـراق والتـي أخرجـت مـن الظلمـات الـى النـور علـى يـد ولـي امـر المسلمين الشهيد السعيد السيد محمد الصدر (قدس سره) والتي تزامنـت مـع الـولادة المباركة لمولاتنـا الزهراء (عليها السلام)".