سیاسة

النزاهة: أوامر قبض واستقدام بحق 68 من ذوي الدرجات العليا خلال شهر كانون الأول

author_image سوار أحمد
العراق هيئة النزاهة اعتقال محكمة

أربيل (كوردستان24)- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة في شهر كانون الأول 2022، على كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا.

وقالت الهيئة في بيان، إن"الجهات القضائيَّـة قامت بإصدار(74) أمر قبضٍ واستقدامٍ في قضايا تمَّ التحقيق فيها من قبل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وإحالتها إلى القضاء، مُبيّنةً أنَّ "الأوامر الصادرة للمُدَّة من (1- 31 / 12 /2022) شملت (68) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا، مُنوِّهةً بأنَّ "الأوامر توزَّعت بين (14) أمر قبضٍ و(60) أمر استقدامٍ".

وأضافت أن "الأوامر الصادرة والمُنفِّذة تضمَّنت أوامر قبضٍ واستقـدامٍ بحقّ وزير سابقٍ و(7) وزراء أسبقين، ووكيل وزيرٍ سابقٍ و(3) أسبقين".

وأوضحت أن "أوامر القبض والاستقدام شملت مُحـافـظـين حاليّين ومُحافظين سابــقـين، و(12) مُحافظاً أسبق، فضلاً عن (11) مديراً عاماً حالياً، و(16) سابــقاً و(4) مديرين عامّين أســبـقين، كما تضمَّنت قوائم أوامر القبض والاستقدام، (9) من أعضاء مجالس المُحافظات السابقين".

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