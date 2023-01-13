المستشار الألماني يستقبل السوداني في برلين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة برلين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، أنه "جرت اليوم الجمعة مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقرّ المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين التي وصلها أمس في زيارة رسمية".

وأضاف البيان "وكان على رأس المستقبلين مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس".

وعقد السوداني بعد ذلك "لقاءً مع المستشار الألماني، تضمن استعراضاً شاملاً لملفات التعاون الثنائية وسبل تطويرها، وفي مقدمتها ملفات الطاقة والطاقة المتجددة، وفرص توسعة مشاركة الشركات الألمانية في تنمية البنى التحتية الخدمية في العراق".