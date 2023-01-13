سیاسة

المستشار الألماني يستقبل السوداني في برلين

جرت اليوم الجمعة مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مقرّ المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين
author_image أحمد حاجي
المستشار الألماني يستقبل السوداني في برلين
المستشار الألماني يستقبل السوداني في برلين
العراق السوداني أولاف شولتس زيارة ألمانيا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة برلين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، أنه "جرت اليوم الجمعة مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقرّ المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين التي وصلها أمس في زيارة رسمية".

وأضاف البيان "وكان على رأس المستقبلين مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس".

وعقد السوداني بعد ذلك "لقاءً مع المستشار الألماني، تضمن استعراضاً شاملاً لملفات التعاون الثنائية وسبل تطويرها، وفي مقدمتها ملفات الطاقة والطاقة المتجددة، وفرص توسعة مشاركة الشركات الألمانية في تنمية البنى التحتية الخدمية في العراق".

121
454
5454

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف