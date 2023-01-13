سیاسة

بعد انفجارٍ طال منزلهم.. وقوع 6 ضحايا من عائلة واحدة في مدينة بوكان بشرق كوردستان

"الانفجار أدى إلى سقوط 6 ضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة، اثنان منهما أطفالٌ صِغار"
author_image أحمد حاجي
انفجار يطال منزلاً في شرق كوردستان
انفجار يطال منزلاً في شرق كوردستان
کوردستان انفجار بوكان شرق كوردستان 6 ضحايا منظومة الغاز

أربيل (كوردستان 24)- في وقتٍ متأخر من ليلة الخميس، فقد ستة أشخاص من عائلة واحدة حياتهم في مدينة بوكان بشرق كوردستان، وذلك بعد انفجار طال بيتهم.

وأفاد مصدر مطلع لكوردستان 24، أن "الحادثة ناتجة عن انفجارٍ في منظومة الغاز، ما أدى إلى انهيار المنزل فوق ساكنيه، وإلحاق أضرارٍ طفيفة بالمنازل المجاورة".

وأضاف المصدر أن "الانفجار أدى إلى سقوط 6 ضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة، اثنان منهما أطفالٌ صِغار".

وعلى الرغم من أن السُلطات المحلية لم تُصدر أيّ بيان بشأن مُلابسات الحادثة، إلا أن "شهود عيان أكدوا أن هناك أشخاصاً آخرين يُشتبه بوجودهم تحت الأنقاض"، مشيرين إلى "استمرار عمليات البحث لإنقاذهم".

ضحايا انفجار منزلٍ في مدينة بوكان بشرق كوردستان
ضحايا انفجار منزل بوكان في شرق كوردستان

 

 

 

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