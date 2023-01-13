سیاسة

داوود أوغلو يؤكد مواصلة جهوده لتعزيز العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان

وترأس أوغلو ثلاث حكومات متتالية، فضلاً عن عضوية البرلمان في ثلاث فتراتٍ تشريعية
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رئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو
رئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو
ترکیا رئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان

‌أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حزب المستقبل والرئيس الأسبق لوزراء تركيا أحمد داوود أوغلو، اليوم الجمعة، دعمه المتواصل لتعزيز العلاقات القائمة بين تركيا وإقليم كوردستان.

وقال داوود أوغلو في تصريح لكوردستان 24، "إننا ندعم باستمرار تطوير العلاقات بين أنقرة وأربيل"، مشدداً على "أنهم في حزب المستقبل يهدفون إلى بناء أفضل العلاقات مع إقليم كوردستان".

وأضاف "سابقاً عندما كنت وزيراً للخارجية ورئيساً لوزراء تركيا قمت بزيارة أربيل"، مشيراً إلى أنه "كان مع إقامة أفضل العلاقات مع إقليم كوردستان، وسيواصل القيام بذلك مستقبلاً".

وأكد أن "الطاولة السداسية المُكوّنة من ستة أحزاب معارضة تركية، تهدف كذلك إلى إقامة أفضل العلاقات مع العراق ودول الجوار"، مبيناً أنه "ينبغي عدم ترك حدود بلادنا تحت تأثير ومبادرة الدول الأخرى".

وتدرج داوود أوغلو في المناصب السيادية داخل تركيا من مستشار لرئيس الوزراء، إلى وزيرٍ للخارجية، ثم رئيس للوزراء وحزب العدالة والتنمية، خلفاً لأردوغان الذي أعيد انتخابه رئيساً في 2014.

وترأس أوغلو ثلاث حكومات متتالية، فضلاً عن عضوية البرلمان في ثلاث فتراتٍ تشريعية.

 

 

 

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