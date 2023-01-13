فؤاد حسين وبيرند كروسر يبحثان أوضاع العراقيين ممن رفضت طلبات لجوئهم

أربيل (كوردستان 24)- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مع وزير الدولة في وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية بيرند كروسر معالجة أوضاع العراقيين ممن رفضت طلبات لجوئهم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى وزير الدولة في وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية بيرند كروسر، وذلك على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى برلين، على رأس وفد رفيع المستوى".

وأضاف أن "الجانبين بحثا الإجراءات الكفيلة بمُعالجة أوضاع العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم على المستوى الثنائي مع ألمانيا وكذلك على مستوى بقية دول الاتحاد الأوروبي".

وأكّد الوزير بحسب البيان على "ضرورة دعم برامج العودة الطوعية وإعادة الاندماج وتوفير فرص العمل للعائدين طوعياً من اللاجئين إلى العراق".

وأوضح "جهود الحكومة العراقيَّة في هذا الإطار على المُستوى الداخلي وذلك من خلال تهيئة الأوضاع المناسبة لتشجيع العودة الطوعية للاجئين العراقيين الذين لا يتمتعون بوضع قانوني مُستقر في البلدان التي يتواجدون فيها".

وشدد على أن "الحكومة العراقيَّة تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف، وأن أوضاع اللاجئين العراقيين تأتي في مقدمة أجندتها، بالنظر لما توليه السلطات الألمانية لملف الهجرة واللجوء من أولوية، لاسيما عقب أزمة اللاجئين الأوكرانيين".