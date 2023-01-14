تطهير أكثر من 736 ألف متر مربع من الأراضي الملوثة بالالغام في كوردستان العراق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان وفي إطار المؤسسة العامة لشؤون الالغام إهتماماً كبيراً بتطهير الاراضي الملوثة بالالغام والمتفجرات، حيث طهرت 736.195 متر مربع من الاراضي العام الماضي.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان لها "أولت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في إطار المؤسسة العامة لشؤون للألغام اهتماما كبيرا بتطهير الأراضي الملوثة بالألغام والمتفجرات، حيث تم تطهير 736 ألفا و195 مترا مربعا من الأراضي وإعادتها إلى أصحابها في إقليم كوردستان العام الماضي".

وأضاف البيان "تم تطهير 211 ألف و611 مترا مربعا في حدود محافظة أربيل، و198 ألفا و632 مترا مربعا في حدود محافظة السليمانية، و221 ألفا 947 مترا مربعا في حدود محافظة دهوك، و104 آلاف متر مربع في حدود إدارة كرميان المستقلة".

وأوضح البيان " تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي التي تم تطهيرها من قبل المؤسسة العامة لشؤون الألغام 736195 مترا مربعا، كما طهرت المنظمات المختصة برفع الألغام 962157 مترا مربعا، ليصل ما تم تطهيره بالكامل الى مليون و698 ألفا و352 مترا مربعا، واضافة الى كل تلك الأراضي، بلغت مساحة الأراضي التي تم تطهيرها من العبوات الناسفة (IED) من قبل المنظمات وحدها 618.404 مترا مربعا، ليبلغ إجمالي مساحة كل من الأراضي التي تم تطهيرها سواء المحددة بالمتر المربع أوالأراضي التي تم تطهيرها من العبوات الناسفة 2 مليون و316 ألفا و756 مترا مربعا".

وأشار البيان الى أنه "دمرت مؤسسة الألغام 1944 لغما، كما دمرت المنظمات من جهتها 2292، ليصل المجموع إلى 4236 لغما مضادا للأشخاص، وبالتالي فإن العدد الإجمالي للألغام المضادة للأشخاص والمضادة للدبابات التي تم تدميرها في إقليم كوردستان هو 4 آلاف و247 لغما".

وتابع البيان "بلغ عدد المتفجرات التي دمرتها مؤسسة الألغام 32،034 فيما دمرت المنظمات 2156 اخرى، ليصل المجموع الى 1234190عبوة ناسفة من قبل المؤسسة الألغام، كما دُمرت 106 عبوة ناسفة أخرى من قبل المنظمات ليصل العدد الإجمالي للعبوات الناسفة المدمرة إلى 118".

وأكدت دائرة الاعلام والمعلومات "بلغ عدد الدورات التدريبية التي أقيمت من قبل مؤسسة الألغام 3 دورات، إضافة الى 8 دورات أقيمت من قبل المنظمات، بإجمالي 11 دورة تدريبية، وشاركت المؤسسة 32 مرة، والمنظمات 110 مرات، أي ما مجموعه 142 مرة، بلغ عدد المستفيدين من المنشورات ووسائل التوعية، بما فيهم النساء والرجال والأطفال 9866 تلقوا تلك المنشورات من قبل مؤسسة الألغام، فيما بلغ عدد المستفيدين من تلك الوسائل والمنشورات التي قدمتها المنظمات 78820 ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 88686".

وأضافت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان "بلغ عدد الجرحى في اقليم كوردستان عام 2022 جراء انفجار الالغام: 7 في اربيل، و7 في السليمانية، و4 في دهوك، و6 في إدارة كرميان المستقلة، وبهذا يصل اجمالي عدد المصابين في اقليم كوردستان عام 2022 الى 24 شخصا، فيما بلغ عدد الضحايا جراء انفجار هذه الالغام في اقليم كوردستان في عام 2022: اربيل 1 ، السليمانية 3، دهوك 1، إدارة كرميان المستقلة 22 شخصا، و7 اشخاص آخرين في مناطق متفرقة، اي ان اجمالي ضحايا الالغام في اقليم كوردستان لعام 2022 بلغ 31 شخصا".