وسط تحديات إقتصادية وسياسية وأمنية ، منتدى دافوس ينعقد في دورته 53

أربيل (كوردستان24)- ینعقد منتدی دافوس الاقتصادي في دورته 53 في المكان والزمان المحدد له ويستمر لمدة أربعة أيام .

ينطلق منتدى دافوس الاقتصادي في دورته 53 يوم الاثنين 16 كانون الثاني 2023 بمشاركة أكثر من 2500 شخصية من قادة العالم وممثلي الدول ورجال الاعمال والناشطين وشخصيات مؤثرة تحت عنوان "التعاون في عالم منقسم"،

أهمية منتدى هذا العام الذي يستمر لاربعة أيام لغاية 20 من كانون الثاني أن العالم مازال يعاني من أزمات مثل كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا والتضخم الذي أصاب معظم الدول .

منتدى دافوس الذي يعد منصة وفرصة لايجاد حلول ومعالجات للمشاكل والمعوقات التي يعاني منها العالم بشكل عام ، وعلى مدى 50 عاما أستطاع أن يجمع أكبر عدد من كبار شخصيات العالم من ممثلي حكومات ورجال أعمال وناشطين إجتماعيين يجتمعون تحت سقف واحد وتكون فرصة لعقد العديد من الاتفاقيات المهمة بين الدول وإيجاد حلول للعديد من أزمات العالم .

دافوس بلدة صغيرة تقع في أحضان جبال الالب وتعتبر أعلى بلدة أوروبية يصل إرتفاعها الى 1560 مترا فوق مستوى سطح البحر ، وإنطلقت فكرة انعقاد منتدى دافوس الاقتصادي لاول مرة عام 1971 من قبل كلاوس شواب البروفيسور في جامعة جنيف .