هيئة الحج تصدر بياناً حول حصّة العراق في الموسم المقبل

أربيل "كوردستان 24)- نفت الهيئة العليا للحج والعمرة، أن يكون هناك تحديداً لحصة العراق من الحجاج للموسم المقبل.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، السبت، إن رئيسها سامي المسعودي "طالب وزارة الحج والعمرة السعودية باعتماد التعداد السكاني الحقيقي للعراق لزيادة الحصة المقررة للبلاد".

وأكّد البيان على أنه لم تصدر من الوزارة المذكورة أي ردٍّ لغاية الآن "بالموافقة أو اتخاذ أي إجراء".

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ودعت الهيئة، في بيانها وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات إلى الرأي العام واستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، أن عدد المعتمرين الذين تم تفويجهم إلى الديار المقدسة تجاوز عتبة المئة ألف شخص، بعد رفع القيود الصحية عن كبار السن.

وكانت الهيئة نفت الجمعة الماضية، وجود أي إعلان لتقديم المواطنين لأداء مناسك الحج، معتبرةً أن "ما يتم تداوله في المواقع الوهمية والحسابات غير الموثوقة هو عار عن الصحة".

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يأتي ذلك، بعد أيامٍ عن إعلان وزارة الحج السعودية تخفيض تكلفة التأمين على الحجاج بنسبة 73 بالمئة والمعتمرين 63 بالمئة، مع السماح لبعثات الحج بالتعاقد مع أية شركة مرخصة لتعزيز التنافسية.