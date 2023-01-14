سیاسة

من جديد.. أنقرة تهدد بشن عملية عسكرية برية في شمال سوريا

وفي وقت سابق قال إبراهيم قالن إن تركيا بدأت اللقاءات مع الحكومة السورية من أجل مصالحها وسلامة الشعب السوري
author_image أحمد حاجي
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
ترکیا أنقرة إبراهيم قالن شمال سوريا عملية عسكرية برية

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم السبت، أن شن عملية عسكرية برية في شمال سوريا "ممكن في أي وقت".

وقال قالن لصحافيين من عدة وسائل إعلام أجنبية "نواصل دعم العملية السياسية" التي بدأت نهاية كانون الأول ديسمبر مع لقاء وزيري الدفاع التركي والسوري في وموسكو، "لكن شن عملية برية يبقى ممكناً في أي وقت، بناء على مستوى التهديدات الواردة".

وفي وقت سابق قال إبراهيم قالن إن تركيا بدأت اللقاءات مع الحكومة السورية من أجل مصالحها وسلامة الشعب السوري ومصالحه وحقوقه أيضاً.

وتطرق قالن إلى اللقاء الذي جمع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، مع نظيريهما الروسيين والسوريين في موسكو في 28 ديسمبر كانون الأول الفائت.

ولفت إلى أن هذا اللقاء هو "الاتصال الأول" الذي تقيمه تركيا مع الحكومة السورية بعد 11 عاماً.

وأشار إلى أن الاجتماع جرى في جو إيجابي، وأن الخطوات الملموسة التي سيتم الإقدام عليها هي التي ستحدد سير هذا المسار بعد الآن.

وشدد على أن الأجندة الرئيسية بالنسبة لتركيا في هذا المسار، هو ضمان أمن الحدود واتخاذ خطوات ملموسة ضد حزب العمال الكوردستاني وامتداداته، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم مع تقديم الضمانات اللازمة لهم، واستمرار أعمال اللجنة الدستورية في إطار مسار أستانة.

وتابع أن الهدف من المحادثات مع الحكومة السورية هو احراز تقدم في هذه المواضيع، وأن تركيا تفعل ذلك من أجل مصالحها، وسلامة الشعب السوري ومصالحه وحقوقه أيضاً.

وأعرب قالن عن أمله في أن يسفر المسار القائم بين تركيا وروسيا وسوريا عن نتائج طيبة فيما يتعلق بإحراز تقدم على أصعدة "مكافحة الإرهاب"، وأمن الحدود، وعودة اللاجئين، والمضي قدماً بالمسار السياسي وعمل اللجنة الدستورية.

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