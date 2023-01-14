مجلس النواب العراقي ينهي قراءة مشروعي قانونين

أربيل (كوردستان 24)- أنهى مجلس النواب العراقي اليوم السبت قراءة ومناقشة مشروعي قانونين بحضور237 نائباً، حسبما أفاد بيان رسمي.

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجان النقل والاتصالات والخدمات والإعمار والثقافة والسياحة والآثار والإعلام من أجل تنظيم وإدارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في البلاد.

كذلك أتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 والمقدم من لجنة الاستثمار والتنمية.

كما أرجا المجلس قراءة تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن وجود إشعاع كيمائي (مسرطن) في سماد الداب الذي تنتجه شركة الأسمدة الجنوبية والمقدم من لجنتي الاقتصاد والصناعة والتجارة والزراعة والمياه والأهوار.

وأكمل المجلس قراءة تقرير لجنة الصحة والبيئة النيابية المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيير المناخي (cop27) حول التغييرات المناخية.