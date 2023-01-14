سیاسة

تركيا تعلن إنقاذ وضبط 122 مهاجراً في غربي البلاد

وأوضح البيان أن "الفرق توجهت إلى المنطقة وأنقذت 40 مهاجراً"
author_image أحمد حاجي
ترکیا إنقاذ مهاجرين

أربيل (كوردستان 24)- قامت طواقم خفر السواحل التركية، بضبط وإنقاذ 122 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.

وذكرت قيادة خفر السواحل في بيان، السبت، أن "فرقها تلقت معلومات تفيد بوجود مجموعة مهاجرين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل منطقة قره بورون بولاية إزمير".

وأوضح البيان أن "الفرق توجهت إلى المنطقة وأنقذت 40 مهاجراً، وتبين أن خفر السواحل اليونانية دفعهم إلى المياه التركية".

وأفادت قيادة خفر السواحل أنه "في حادث منفصل، ضبطت فرق خفر السواحل التركية 82 مهاجراً غير نظامي كانوا على متن قارب مطاطي، وآخر شراعي قبالة منطقة جشمة بالولاية ونقلتهم إلى البر".

وأضافت أنه "أحالت الفرق المهاجرين إلى مديرية الهجرة في إزمير".

 

المصدر: وكالة الأناضول

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