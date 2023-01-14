جهاز الأمن الوطني العراقي يعلن إلقاء القبض على 32 "متهماً بالإرهاب"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، القبض على 32 متهماً بالإرهاب في خمس محافظات، بينهم عناصر بارزة في "عصابات داعش الإرهابية".

وذكر بيان للجهاز تلقته كوردستان 24 أنه "بجهد استخباري متواصل نفذ جهاز الأمن الوطني سلسلة عمليات نوعية ناجحة".

وأشار إلى أن "العمليات الأمنية أسفرت عن القبض على 32 إرهابياً، بينهم عناصر بارزة في عصابات داعش الإرهابية، ممن نشطوا في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك وديالى وبغداد".

وتابع أن "عمليات القبض جاءت بعد نصب كمائن محكمة وتنفيذ مذكرات قبض قضائية أفضت إلى الإطاحة بالمتهمين، وقد جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".