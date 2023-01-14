رئيس وزراء اليابان: شرق آسيا قد يكون "أوكرانيا التالية"

أربيل (كوردستان 24)- حذّر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا السبت الولايات المتحدة لدى اختتامه جولة في دول مجموعة السبع، من أن "شرق آسيا قد يكون أوكرانيا التالية".

وقال كيشيدا إنه نبّه قادة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، من أنه "يشعر بقوّة أن أزمة أمنية قوية تهدد شرق آسيا".

وزار رئيس وزراء اليابان التي تترأس مجموعة السبع هذا العام، كل الدول الأعضاء في مجموعة السبع خلال أسبوع واحد باستثناء ألمانيا، بسبب مشكلة في الجدول الزمني، لكنّه ينوي التوجه إلى برلين قريباً.

وأشار فوميو كيشيدا خلال مؤتمر صحافي غداة لقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن "العبرة التي يجب استخلاصها من أوكرانيا هو أن أمن أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ متلازمان".

وأضاف أن "الوضع في محيط اليابان خطير بشكل متزايد، بين محاولات التغيير القسري للوضع الراهن في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وأنشطة كوريا الشمالية النووية وإطلاقها الصواريخ".

ويشير ذلك إلى مساعي الصين لتعزيز حضورها في المنطقة البحرية المتنازع عليها، ما يؤدي إلى احتكاك مع اليابان والفيليبين وفيتنام.

كما تشهد المنطقة توترات حول جزيرة تايوان التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

في هذا السياق، قررت اليابان مضاعفة إنفاقها الدفاعي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

يلتقي زعماء مجموعة السبع في أيار مايو في قمتهم السنوية في هيروشيما حيث ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية في 6 آب أغسطس 1945 في أول هجوم نووي في التاريخ، كما أنها المعقل الانتخابي لرئيس الوزراء الياباني.