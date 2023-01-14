حكومة كوردستان تبني طريقاً إستراتيجياً في إدارة كرميان يربط الإقليم بأجزاء من العراق وإيران

أربيل (كوردستان 24)- يعد إنشاء الطرق في جميع مدن وبلدات إقليم كوردستان أحد الأعمال المستمرة لحكومة الإقليم من أجل تسهيل حركة المارة والمركبات.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان، أنه "يأتي مشروع طريق كلار - دربنديخان في هذا السياق، حيث يتكون من مرحلتين بطول 65 كيلو متراً".

وأضافت الدائرة أنه "بانتهاء كلا المرحلتين سيعمل الطريق على تقصير المسافة بين المدينتين التي كانت تستغرق ساعة و25 دقيقة إلى 40 دقيقة فقط".

وقال مدير طرق إدارة كرميان المستقلة عدنان خليل في حديث لدائرة الإعلام والمعلومات إنه "انتهت المرحلة الأولى من المشروع بطول 24 كيلومتراً وعرض 17 متراً بتكلفة 46 مليار دينار".

وأكد خليل أن "العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع مستمر وتم الإنتهاء منه بنسبة 58%، ويبلغ طول هذه المرحلة 41 كيلومتراً وتكلفتها 137 مليار دينار بضمنها 35 جسراً بطول 5 كيلومترات ذهاباً وإياباً".

وتؤكد حكومة إقليم كوردستان أنه "بمجرد الإنتهاء من المشروع سيتم ربط الإقليم بأجزاء أخرى من العراق وإيران".