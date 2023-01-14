اقتصاد

حكومة كوردستان تبني طريقاً إستراتيجياً في إدارة كرميان يربط الإقليم بأجزاء من العراق وإيران

وأكد خليل أن "العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع مستمر وتم الإنتهاء منه بنسبة 58%"
author_image أحمد حاجي
حكومة كوردستان تبني طريقاً إستراتيجياً في إدارة كرميان يربط الإقليم بأجزاء من العراق وإيران
حكومة كوردستان تبني طريقاً إستراتيجياً في إدارة كرميان يربط الإقليم بأجزاء من العراق وإيران
کوردستان حكومة إقليم كوردستان بناء الطرق طريق إستراتيجي إدارة كرميان المستقلة كلار دربنديخان

أربيل (كوردستان 24)- يعد إنشاء الطرق في جميع مدن وبلدات إقليم كوردستان أحد الأعمال المستمرة لحكومة الإقليم من أجل تسهيل حركة المارة والمركبات.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان، أنه "يأتي مشروع طريق كلار - دربنديخان في هذا السياق، حيث يتكون من مرحلتين بطول 65 كيلو متراً".

وأضافت الدائرة أنه "بانتهاء كلا المرحلتين سيعمل الطريق على تقصير المسافة بين المدينتين التي كانت تستغرق ساعة و25 دقيقة إلى 40 دقيقة فقط".

وقال مدير طرق إدارة كرميان المستقلة عدنان خليل في حديث لدائرة الإعلام والمعلومات إنه "انتهت المرحلة الأولى من المشروع بطول 24 كيلومتراً وعرض 17 متراً بتكلفة 46 مليار دينار".

وأكد خليل أن "العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع مستمر وتم الإنتهاء منه بنسبة 58%، ويبلغ طول هذه المرحلة 41 كيلومتراً وتكلفتها 137 مليار دينار بضمنها 35 جسراً بطول 5 كيلومترات ذهاباً وإياباً".

وتؤكد حكومة إقليم كوردستان أنه "بمجرد الإنتهاء من المشروع سيتم ربط الإقليم بأجزاء أخرى من العراق وإيران".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف