ميلان ينجو من الخسارة أمام ليتشي في بطولة إيطاليا

أربيل (كوردستان 24)- نجا نادي ميلان حامل اللقب من الخسارة أمام مضيفه ليتشي وتعادل معه 2-2 ليتعثّر للمرة الثانية توالياً في الدوري ويفشل تذليل فارق النقاط مع نابولي المحلّق في الصدارة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم السبت.

وصعق نادي ليتشي ضيوفه بهدفين في الشوط الأول، أولاً عن طريق المدافع الفرنسي تيو هيرنانديز خطأ في مرماه (3) وفيديريكو باسكيروتو (22).

وعاد ميلان في الشوط الثاني ليدرك التعادل بهدفي البرتغالي رافايل لياو (59) ودافيد كالابريا (71).

وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس الثالث الذي سقط 5-1 في افتتاح المرحلة ضد نابولي الجمعة، وتسع نقاط عن المتصدر، فيما ارتقى ليتشي إلى المركز الثاني عشر مع 20 نقطة.

وهذا التعادل هو الثاني توالياً في الدوري لميلان إذ تعثّر بتعادل صادم 2-2 على ملعب سان سيرو ضد روما السبت الماضي، بعد أن تلقت شباكه هدفين قاتلين في الدقائق الأخيرة (87 و90+3)، بعدما سيطر على مجريات المباراة وتقدم بهدفين قبل ربع ساعة من النهاية.

وبعد أربعة أيام فقط، تعرّض لانتكاسة أخرى الأربعاء عندما ودّع على يد تورينو المتواضع من الدور ثمن النهائي لكأس إيطاليا بعد التمديد 1-0، متلقياً الهدف الوحيد في الدقيقة 114 بعد مباراة سيطرة على مجرياتها.

ويأتي هذا التعادل قبل أن يخوض ميلان الأربعاء المقبل غمار كأس السوبر الإيطالية ضد غريمه وجاره إنتر، بطل الكأس الموسم الماضي، في العاصمة السعودية الرياض.

وقبيل ذلك، أحبط مونتسا عودة قوية لمضيفه كريمونيزي وفاز عليه 3-2.

وتقدم مونتسا بثلاثية نظيفة عن طريق باتريك تشوريا (8) وجانلوكا كابراري (19 من ركلة جزاء و55).

وانتفض كريمونيزي بعد ذلك وأحرز هدفين عن طريق دانييل تشوفاني (67) والنيجيري سيريل ديسيرس (83)، غير أنه لم يكن قادراً على فرض التعادل.

ورفع مونتسا بهذا الفوز رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد كريمونيزي عند سبع نقاط في المركز العشرين والأخير.

وفي وقت لاحق، يستضيف نادي إنتر رابع الترتيب فريق فيرونا الذي يقبع في المركز الثامن عشر.