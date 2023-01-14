أمن

إصابة ثلاث نساء وطفلة في إطلاق نار قرب جنازة في لندن

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العالم

أربيل (كوردستان 24)- قالت الشرطة البريطانية إن ثلاث نساء وطفلة أُصبن، وذلك عقب تقارير تفيد بوقوع إطلاق نار اليوم السبت بالقرب من كنيسة في لندن حيث كانت تُقام جنازة.

ونُقلت النساء، وأعمارهن 48 و54 و41 عاما، إلى المستشفى مع طفلة عمرها سبعة أعوام. ولم ترد أنباء تفيد بإصابة إحداهن بجروح تهدد الحياة.

وقالت شرطة لندن "يُجرى تحقيق عاجل وتفاصيل الحادثة ما زالت تتضح. في هذه المرحلة المبكرة لم يُعتقل أي أحد"، حسبما أوردته وسائل إعلام بريطانية.

وأضافت "وقعت الحادثة بالقرب من كنيسة حيث كانت تقام جنازة. تشير التحقيقات الأولية إلى أن الأعيرة النارية أُطلقت من سيارة متحركة ابتعدت عن موقع الحادث بعد ذلك".

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