صحة وبیئة

الصحة: العراق لم يسجل أي إصابة بمتحور كورونا الجديد

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة يوم السبت، عدم تسجيل العراق إصابات بمتحور كورونا الجديد المنتشر في الصين والولايات المتحدة حالياً، فيما أكدت فرض إجراء الفحص على القادمين من البلد الآسيوي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي لوكالة الأنباء العراقية، إن "وزارة الصحة العراقية فرضت على القادمين من الصين تقديم فحص (بي. سي.آر)، لا يزيد تاريخه عن 72 ساعة وأن تكون نتيجة الفحص سالبة"، مشيرا إلى، أن "هذا الإجراء يأتي أسوة بما طبقته بقية الدول".

وأضاف، أن "العراق خال من أية إصابة بمتحور كورونا المنتشر حالياً في الصين والولايات المتحدة وهو بطبيعة الحال متحور فرعي من أوميكرون وأعراضه خفيفة، وعدد الإصابات الحالية في البلاد بحدود السيطرة وبالمقابل نراقب الوضع وفي حال حدوث أي طارئ أو تطورات على صلة بجائحة كورونا فهناك إجراءات من الممكن القيام بها، ولكن لا توجد أي علامات تدفع الوزارة حاليا لاتخاذ إجراءات".

وأضاف، أن "الوضع الصحي في العراق ليس كما كان خلال بداية الجائحة، والإجراءات طبيعية ولا تشبه ما طبق حينها، والفيروس الموجود في العراق هو نفسه وليس تحوراً أو فيروساً جديدا لكي يدفع وزارة الصحة لاتخاذ إجراءات صارمة".
ويؤكد خبراء، أن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الصين يعود إلى متحور جديد فرعي.

ويقول خبراء في الصحة العالمية: إن موجة من متحور كورونا الجديد تنتشر حالياً في الصين والولايات المتحدة ويتوقع أن ينتشر على نطاق واسع في أوروبا أيضاً في الأسابيع المقبلة.

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