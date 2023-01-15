نقل 150 عائلة من مخيم الهول الى الجدعة في نينوى

أربيل (كوردستان24)- قالت مصادر محلية يوم السبت، انه تم نقل 150 عائلة، من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة بمحافظة نينوى.

وقالت المصادر لكوردستان24، انه "تم نقل نحو 150 عائلة من الجنسية العراقية، من مخيم الهول للنازحين إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى العراقية".

وأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان جبرو في وقت سابق، أن الوزارة ستعيد أكثر من 150 عائلة من مخيم الهول بداية العام 2023، تحديداً من النساء والأطفال الذين ليست لديهم علاقة بتنظيم داعش.

وأضافت أن "توجه الحكومة العراقية هو اغلاق ملف المخيمات التي توجد غالبيتها في إقليم كوردستان، وهناك تنسيق عال مع حكومة الإقليم لدمج المخيمات وإعادة من نستطيع إعادتهم".

واشارت إلى أن الوزارة تواجه عراقيل من منظمات دولية "تتدخل دائماً وتطلب التأني في إغلاق المخيمات".

ويبلغ عدد قاطني مخيم الهول أكثر من 56 ألفاً، ويقدر عدد العائلات بنحو 15 ألف و300 عائلة، بينهم 2423 من عائلات عناصر وقتلى ومعتقلي تنظيم داعش المنحدرين من نحو 60 دولة ويشكل اللاجئون العراقيون العدد الأكبر من قاطنيه، إذ يتجاوز عددهم 30 ألفا، كما يضم المخيم نازحين سوريين.