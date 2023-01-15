سیاسة

الهجرة تعلن شمول نحو ألف أسرة بمادة النفط الابيض في دهوك والسليمانية

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة الهجرة الف اسرة النفط الأبيض

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الأحد، شمول 990 أسرة بمادة النفط الأبيض في دهوك والسليمانية.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، أوعزت للفرق الميدانية لفرعي الوزارة في محافظتي دهوك والسليمانية بتجهيز الأسر النازحة بالوقود بالتعاون مع شركة توزيع المنتوجات النفطية".

وأضاف، أن" الفرق الميدانية باشرت بتوزيع (63٫000) لتراً من مادة النفط الأبيض بين (630) أسرة نازحة في مخيم جم مشكو بقضاء زاخو ، فضلاً عن توزيع فرق فرع الوزارة في محافظة السليمانية (36,000) لتر من مادة النفط بين (360) أسرة نازحة في مخيم اشتي.

وأوضح أن" حصة الأسرة الواحدة بلغت (100) لتر ".

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