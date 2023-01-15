سیاسة

لسوء الأحوال الجوية.. ثلاث محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي الأحد

author_image سوار أحمد
العراق محافظات عراقية تعطيل الدوام الأحواء الجوية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد 15 كانون الثاني 2023، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووجه محافظ ديالى بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد، في كافة دوائر المحافظة والمدارس والجامعات باستثناء المصارف والدوائر الخدمية لسوء الأحوال الجوية.

من جهته أعلن محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس المحافظة كافة ليوم  الأحد.

وأوعز القرار إلى استجابة لمطالبات الأهالي في عموم مدن المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وصعوبة التنقل بين الطرق.

كما ذكر مكتب محافظ الأنبار في بيان، أن "محافظة الأنبار تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد، في الجامعات والمدارس والدوائر المرتبطة بديوان المحافظة، باستثناء أقسام الخدمات في الدوائر الخدمية، وذلك نتيجة لسوء الاحوال الجوية في عموم مناطق المحافظة".

وتشهد بغداد وعدة محافظات عراقية، موجة من الأمطار وانخفاض درجات الحرارة واشتدت الموجة خلال الساعات الماضية.

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