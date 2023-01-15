النفط مقابل (سو- 35).. إيران تقترب من شراء مقاتلاتٍ روسيّة

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنها في صدد استلام عددٍ من المقاتلات الروسية من طراز (سو- 35)، بعد عامٍ من المحادثات بين طهران وموسكو.

وتوصّلت إيران وروسيا يناير كانون الثاني 2022 لاتفاقٍ يقضي بتسليم طائرات (سوخوي 35) إلى طهران، مقابل الحصول على النفط الإيراني.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، شهريار حيدري، إن بلاده ستتسلم عدداً من مقاتلات (سو- 35) خلال شهر مارس آذار القادم.

وأضاف "طلبنا من روسيا الحصول على معدات مثل أنظمة الدفاع والصواريخ والمروحيات، ومعظم هذه الأسلحة ستدخل البلاد قريباً".

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وكانت مصر وإندونيسيا قد أبرمتا اتفاقاً مع روسيا يقضي بشرائهما 61 مقاتلة (سوخوي 36) المتطوّرة، لكنهما تراجعتا عن إتمام صفقة الشراء، بضغطٍ من الولايات المتحدة.

وتعد المقاتلة الروسية من أقوى المقاتلات من الجيل المعروف بـ "4++" في العالم، وهي مجهزة برادار متقدم N- 035 لديه القدرة على اكتشاف 30 هدفاً والاشتباك مع 8 أهداف في الوقت نفسه.

وتقول طهران إنها كافحت بإصرار من أجل إتمام الصفقة التي تقضي بشراء 30 مقاتلة من طراز سوخوي من روسيا، مؤكّدةً أن القضية استمرت حنى سبتمبر أيلول 2022.

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وكانت روسيا عرضت خلال السنوات السابقة على إيران شراء تلك المقاتلات التي جُهِّزت لإتمام صفقة مصر وإندونيسيا، لكن طهران اعتذرت لعدم وجود ميزانية كافية لشراءها.

وبعد مفاوضاتٍ طويلة، توصّل الجانبان إلى اتفاقٍ لتبادل السلع، على أن تدفع إيران تكلفة المقاتلات من خلال تصدير النفط إلى روسيا.

وفي وقتٍ سابق، اعتبرت مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية أن حصول إيران على مقاتلاتٍ روسية متطوّرة هو أمرٌ في "غاية الخطورة".

مؤكدةً أن ذلك يتيح لطهران حماية أجوائها بفعالية أكبر ضد أي هجومٍ أمريكي أو إسرائيلي.

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وقالت المجلة الأمريكية في تقريرٍ سابق، "باستثناء إسرائيل، لا يستخدم حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط طائرات تكتيكية من الجيل الخامس".

وتابعت "هذا لا يعني أن الطائرات الأمريكية مثل (إف 16 و15) والأوروبية مثل تايفون ويورو فايتر تتضاءل أمام طائرات (سوخوي 35) الروسية".