سیاسة

منها توفير مادة النفط الأبيض.. مجلس وزراء كوردستان يجتمع لبحث ثلاث ملفات

author_image سوار أحمد
کوردستان مجلس الوزراء اقليم كوردستان النفط الأبيض زيارة بغداد

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يجتمع مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الأحد 15-1-2022، لمناقشة توفير مادة النفط الأبيض لمواطني الإقليم، كما سيتم بحث قضايا أخرى.

وسيُخصص الجزء الأول من اجتماع المجلس، لمناقشة نتائج وحصيلة زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد في 11 كانون الثاني/يناير، والتي عقد فيها لقاءات مع كبار القادة العراقيين، كما تم عقد اجتماع وزاري بين الوفد المفاوض حول القضايا المالية والموازنة المالية وملف النفط والطاقة.

أما القسم الثاني فسيتم فيه عرض تقرير لوزارة الثروات الطبيعية، حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتوفير النفط الابيض لمواطني اقليم كوردستان.

وينص جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على أن الجزء الثالث من الاجتماع سيخصص لتقديم تقرير عن التطورات في تنفيذ خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان من قبل المنظمات الدولية.

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