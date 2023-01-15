ارتفاع أسعار الذهب في تداولات أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 157800 دينار عراقي
100 يورو = 170.000 دينار عراقي
100 جنيه إسترليني = 191.000 دينار عراقي
100 ليرة تركية = 8400 دينار عراقي
100.000 تومان إيراني = 3800 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2027 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 485.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 43.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 365.000 دينار عراقي