ارتفاع أسعار الذهب في تداولات أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 157800 دينار عراقي

100 يورو = 170.000 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 191.000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 8400 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3800 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2027 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 485.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 43.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 365.000 دينار عراقي