فيديو| محافظ أربيل يضع حجر الأساس لمشروعٍ خدمي بضواحي المدينة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس محافظة أربيل بإقليم كوردستان، الأحد، وضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع 100 متر، في ضواحي المدينة، بتكلفةٍ قُدّرت بأكثر من مليار دينار.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في مؤتمرٍ صحفي خلال مراسيم وضع حجر الأساس للمشروع، "وضعنا اليوم حجر الأساس لمشروع 100 متر بين حيي حساروك الخامس والثامن".

وأشار خوشناو إلى أن المشروع سيُنفّذ "اعتماداً على ميزانية تطوير محافظة أربيل".

وأضاف "ستبدأ المرحلة الأولى من الطريق البالغ طوله كيلومترين من الشارع الرئيسي في مدينة كسنازان، بتكلفة مليار و 74 مليون دينار، على أن يتم الانتهاء منها خلال 175 يوماً".

وأكّد محافظ أربيل أن المشروع "سيخدم سكان الحي الخامس لحساروك، وسيساهم إلى حدٍّ كبير بتخفيف الازدحام المروري على الكورنيش".

وقال في المؤتمر الصحفي الذي حضرته كوردستان 24، "الطريق مؤلّف من شارعين (ذهاب وإياب)، في المرحلة الأولى سيتم الانتهاء من جانبٍ واحد، على أن تبدأ المرحلة الثانية في المستقبل".