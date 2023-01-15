سیاسة

مسرور بارزاني يستقبل القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني التحالف الدولي اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 15 كانون الثاني (يناير) 2023، القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماكفرلين.

وجرى في اللقاء، بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، إلى جانب مناقشة الاستمرار في مساندة قوات البيشمركة ودعمها في التصدي للإرهاب والتهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش، وأهمية حماية أمن الحدود.

وأشار القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا إلى التقدم الحاصل إزاء التنسيق والتعاون الأمني ​​بين البيشمركة والجيش العراقي في مكافحة الإرهاب، ولا سيّما العام الماضي، مشدداً على أهمية تعزيز هذا التنسيق بهدف سد الثغرات الأمنية القائمة في المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية.

هذا وشكر رئيس الحكومة الولايات المتحدة وقوات التحالف على دعمهما المتواصل لقوات البيشمركة في الحرب على الإرهاب، والإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة.

كما قدم رئيس الحكومة ايجازاً بشأن نتائج زيارة الوفد الحكومي الرفيع إلى بغداد والاجتماع مع رئيس الوزراء الاتحادي، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون والتنسيق الأمني ​​بين البيشمركة والجيش العراقي.

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