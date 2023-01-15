سیاسة

الرئيس بارزاني والنجيفي يبحثان الأوضاع السياسية في العراق

الاجتماع ناقش "الأوضاع السياسية في العراق"
author_image أحمد حاجي
الرئيس بارزاني يستقبل أسامة النجيفي في صلاح الدين
الرئيس بارزاني يستقبل أسامة النجيفي في صلاح الدين
کوردستان الرئيس بارزاني أسامة النجيفي الأوضاع السياسية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، اليوم الأحد، الأوضاع السياسية في العراق.

وذكر مقر البارزاني في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، "استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد 15 كانون الثاني 2023، رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، والوفد المرافق له في صلاح الدين".

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش "الأوضاع السياسية في العراق وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع وحياة المواطنين في محافظة نينوى".

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