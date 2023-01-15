مجلس وزراء إقليم كوردستان يناقش نتائج زيارة الوفد الحكومي الرفيع إلى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأحد 15 كانون الثاني 2023، اجتماعه رقم (100) برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الملفات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، ناقش مجلس الوزراء نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها الوفد الرفيع لحكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في 11 كانون الثاني 2023، إلى بغداد والاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي والوفد المفاوض للحكومة الاتحادية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنهم شعروا، خلال الاجتماع، بوجود أجواء إيجابية وفرصة جيدة لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور، وفي إطار الاتفاق السياسي للقوى التي شكّلت الحكومة، والمنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه تمت مناقشة العديد من الملفات ذات الصلة، ومنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، ومشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، وحقوق البيشمركة ومستحقاتها الدستورية، وتنفيذ المادة 140 الدستورية، وتطبيع الأوضاع في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وتنفيذ اتفاق سنجار، وإخراج الميليشيات والقوى المسلحة غير الشرعية، وملفات عديدة أخرى، مشيراً إلى التوصل إلى تفاهمات مبدئية لحل المشاكل.

وخُصصت الفقرة الثانية من الاجتماع لعرض تقرير وزارة الثروات الطبيعية بشأن توفير النفط الأبيض وآخر المستجدات فيما يتعلق بالاتفاق بين وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية خلال زيارة الوفد الحكومي الرفيع برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى بغداد بتاريخ 11 كانون الثاني، حول تنفيذ الاتفاق الخاص بإرسال النفط الأبيض إلى الإقليم، والذي قُدم من قبل وزير الثروات الطبيعية وكالةً كمال محمد.

وفي الفقرة الثالثة من جدول الأعمال، قدم منسق التوصيات الدولية ديندار زيباري تقريراً عن آخر الخطوات والتقدم الحاصل في آلية تنفيذ خطة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان للسنة الأولى.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على منسق التوصيات الدولية لإعداد التقرير، كذلك أكد التزام حكومة إقليم كوردستان باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، وترسيخ وتعزيز المبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي بين مختلف مكونات إقليم كوردستان، كما نصّ عليه برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة.

وبعد المناقشات والمداولات، وافق مجلس الوزراء على التقرير المُقدم بالإجماع.