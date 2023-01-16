مجتمع

وصول جثماني مواطنين كورديين قضيا أثناء رحلة "الموت" الى اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان جثامين مطار اربيل غرق بحر ايجة

أربيل (كوردستان24)- وصل جثماني مواطنين كورديين قضيا غرقاً أثناء رحلة الهجرة إلى أوروبا، مساء الأحد، الى مطار أربيل الدولي.

وتسبب غرق قارب للمهاجرين في مطلع تشرين الثاني من العام الماضي،  بغرق 70 شخصاً من بينهم أربعة مواطنين من إقليم كوردستان كانوا على متنه في رحلة هجرة غير شرعية الى البلاد الأوروبية.

وقال الناشط المدني كارزان محمد، في مؤتمر صحفي، "تم العثور حتى الآن على جثث اثنين فقط من المواطنين الكورد، ووصلت جثامينهم إلى مطار أربيل اليوم، وحتى الآن المهاجرين المتبقيين ليس لهم أي أثر".

وأضاف، أن "الجثة الاولى تعود لامراة من منطقة (قلعة دزة) ضمن محافظة أربيل، وتبلغ من العمر 30 عاما، بينما تعود الجثة الثانية لرجل من أهالي منطقة (پيره مكرون) ضمن محافظة السليمانية".

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