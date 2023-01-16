سیاسة

مستشار السوداني المالي: 50 مليار دولار قيمة الدين الداخلي للعراق

author_image فريد إدوار
مبنى البنك المركزي العراقي- عن الصفحة الرسمية للبنك
مبنى البنك المركزي العراقي- عن الصفحة الرسمية للبنك
کوردستان البنك المركزي العراقي الدولار الموازنة العامة محمد شياع السوداني الحكومة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أوضح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، أن الدين العام الداخلي للبلاد يقدر بنحو 50 مليار دولار، يستحوذ عليه الجهاز المصرفي الحكومي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله، "63% من الدين العام الداخلي هو بحوزة البنك المركزي العراقي ويمثل موجودات محلية في هيكل الميزانية العمومية للبنك المركزي".

 وأشار إلى أن "المتبقي من الدين الداخلي هو بحيازة المصارف الحكومية الثلاثة الرئيسة بفائدة سنوية بين اثنين إلى ثلاثة في المئة".

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بينما "لا يتجاوز الدين الخارجي الفعال الواجب السداد خلال المدة من 2023، 20 مليار دولار، ما يعني أن إجمالي الدين العام يقدر بنحو 70 مليار دولار حالياً".

وبيّن أن ذلك المبلغ "لايشكل سوى نسبة من 30% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد"، معتبراً أن تلك النسبة "آمنة جداً، مقارنة بالنسبة المعيارية أو القياسية الدولية البالغة 60%". 

في غضون ذلك، أكّد المستشار المالي أن كفاءة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد "عالية جداً وتغطي التزامات الدين الخارجي بـ 5 مرات وهي نسبة معيارية عالية ومطمئنة وتعكس متانة الوضع المالي للعراق".

وأضاف أن "آلية تسديد الديون الداخلية والخارجية تتم من خلال التخصيصات السنوية المعتمدة في  الموازنة العامة الاتحادية".

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وقال صالح "السياسة المالية في العراق تتجه إلى اعتماد مبدأ الانضباط المالي الذي يقوم على خفض إجمالي الدين العام المتراكم بالتدريج، يقابله تضييق العجز السنوي في الموازنة العامة الاتحادية".

كذلك "جعل الدين المستحدث عند الضرورة ضمن النسب المعيارية بما لايتعدى الدين العام المستحدث 3% سنوياً"، بحسب مستشار السوداني المالي.

 

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