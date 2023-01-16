تعليق الملاحة في مضيق البوسفور إثر جنوح سفينة شحن

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور، بعد أن جنحت سفينة شحن أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى إسطنبول.

ونقلت وسائل إعلام عن المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية قولها في بيان اليوم "إن سفينة الشحن (إم كي كي -1) التي يبلغ طولها 142 مترا، جنحت قبالة ساحل بيكوز في مدينة إسطنبول، أثناء الإبحار من أوكرانيا إلى المدينة، وتم توجيه قواربنا الثمانية على الفور إلى مكان الحادث".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، في وقت سابق من اليوم الخميس، مغادرة خمس سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية، وذلك في إطار صفقة غذائية مع إحدى الدول.

يُذكَر أن أوكرانيا وروسيا وقّعتا، في 22 تموز/يوليو الماضي، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتوجات الزراعية، عبر البحر الأسود.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.