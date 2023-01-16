العراق يفوز بعضوية المجلس التنفيذي لـ (إيرينا)

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، عن فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) لعام 2023.

وتعدُّ الوكالة التي أُسِّست يناير كانون الثاني 2009 ومقرها الإمارات المتحدة، منظمة حكومية دولية تهدف إلى تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

كها تهدف إلى تسهيل نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة وتوفير الخبرة اللازمة لذلك.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيانٍ رسمي، إن "العراق يفوز بعضوية المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة للعام 2023".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24،أن العراق فاز أيضاً "بمنصب نائب رئيس الجمعيَّة العموميَّة للوكالة لعام 2024".

والطاقة المتجددة، من أهم الحلول للتحديات الراهنة التي تواجه مستقبل الطاقة في العالم، زاد استخدام مصادرها في السنوات الأخيرة، بسبب المخاوف البيئية بشأن الاحترار العالمي وتلوث الهواء.

كذلك يساهم هذا الاستخدام، في تخفيض التكاليف في مجال تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتحسين الكفاءة والموثوقية.