مقتل نائبة سابقة بمنزلها في كابول برصاص مجهولين

أربيل (كوردستان24)- قالت الشرطة الأفغانية يوم الأحد، إن مسلحين مجهولين قتلوا النائبة السابقة في البرلمان الأفغاني مرسال نبي زاده، في هجوم على منزلها بالعاصمة كابول.

وأودى الهجوم الذي استهدف منزلها، بحياة مرسال نبي زاده وحارسها الشخصي كما أصيب شقيقها.

وكانت مرسال نبي زاده قد انتخبت نائبة عن كابول في 2018، قبل استعادة طالبان السيطرة على البلاد إثر انسحاب القوات الأجنبية عام 2021.

وقالت الشرطة في بيان "بدأت القوات الامنية تحقيقا جديا في القضية للعثور على المجرمين ».

كانت مرسال نبي زاده نائبة بالبرلمان قبل سيطرة طالبان على زمام الأمور في البلاد مع انسحاب القوات الأجنبية في عام 2021 ، عندما فر العديد من السياسيين من البلاد.

وتقول حركة طالبان إنها تركز على تأمين البلاد وتشجيع الأفغان على العودة، لكن الأشهر القليلة الماضية شهدت وقوع عدة هجمات منها هجوم على وزارة الخارجية الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" المسؤولية عنه.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، لقي شخص حتفه في هجوم انتحاري بالقرب من مكتب الحزب الإسلامي في كابول بينما كان زعيم الحزب قلب الدين حكمتيار بالداخل. وكان حكمتيار رئيسا للوزراء في التسعينيات.