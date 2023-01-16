"إطعامهم يرهق موازنة الدولة".. نائبٌ عراقي يدعو إلى إعدام هؤلاء المساجين!

أربيل (كوردستان 24)- دعا النائب العراقي، مهند الخزرجي، إلى ضرورة تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بالإرهاب، لإنصاف الضحايا الذين سُفِكت دماؤهم.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، في تصريحٍ صحفي، إن التعطيل السياسي للمصادقة على الأحكام "حالَ دون تنفيذها".

ولفت الخزرجي إلى أن أحكام الإعدام "لم تُنفّذ سوى بحق 327 مداناً بالإرهاب منذ عام 2015 وحتى تاريخ اليوم".

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وأشار النائب العراقي أن سجون البلاد "مليئة بالمدانين في قضايا الإرهاب الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام قطعية".

في السياق، أكّد الخزرجي أن وزارة العدل "تهدر على هؤلاء المدانين يومياً نحو 24 دولاراً، لإطعامهم، موزّعة على 3 وجبات، تكلفة كل وجبة تقدّر بنحو 8 دولارات".

واعتبر أن تلك المبالغ اليومية على مدى السنوات "ترهق موازنة الدولة"، خاصةً أن عدد النزلاء في وزارة العدل يصل إلى ما لا يقل عن 50 ألف نزيل من جميع القضايا.

وقال "هناك ضرورة لتفعيل أحكام الإعدام بمن ثبتت إدانته وصدر حكم قطعي بحقه، لأن تنفيذ العدالة يشكّل إنصافاً للضحايا الذين سُفكت دماؤهم على يد الإرهاب".