مصرع وإصابة أكثر من عشرين شخص بحادث سير عنيف

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني اليوم الاثنين بمصرع ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من ستة عشر آخرين، بحادث سير مروع على الطريق الرابط بين محافظتي الناصرية والبصرة.

وأضاف المصدر "إن ثمانية أشخاص لقو حتفهم وأصيب 24 آخرين بحادث سير مروع بسبب الضباب الكثيف في منطقة تل اللحم على الطريق الدولي السريع الذي يربط محافظتي الناصرية والبصرة".

وأشار المصدر الى "ان العجلات المتصادمة هي حافلة تقل مشجعين متجهين لمحافظة البصرة لحضور مباراة نصف نهائي كأس الخليج بين المنتخب العراقي والمنتخب القطري، وعجلة حمل كبيرة نوع تريلة".